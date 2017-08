Bonjour,



Je mets en vente ma console Xbox One, une manette Xbox One Elite et Gears of War 4.



- Xbox One FAT 500Go

- Manette Xbox One Elite (très peu utilisée)

- Gears of War 4 (avec le 1, 2, 3 et Judgement via téléchargement)



Comprend également :

- une batterie pour manette

- un micro casque d'origine

- un câble HDMI d'origine



Mais aussi :



- une manette classique mais le joystick gauche déconne

- une caméra Kinect mais elle merdouille aussi (s'éteint, s'allume quand elle le souhaite)



Remise en main propre uniquement (Seine-et-Marne)



Si vous souhaitez des photos ou plus d'informations, me contacter par MP.