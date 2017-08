Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :En se basant sur les données du jeu présentes sur le Nintendo Store japonais, on apprend que le jeu NBA 2K18 sera compatible avec les Figurines Amiibo. On ne sait cependant pas ce qu’elles débloqueront dans le jeu. Pour rappel, le jeu NBA 2K18 sortira le 15 septembre prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/287010-japanese-nintendo-store-says-nba-2k18-has-amiibo-support

posted the 08/06/2017 at 11:36 PM by link49