Jeu Fini







Après un Final Fantasy XV trés decevant, Final Fantasy XII autre Final Fantasy au developpement chaotique, est revenu sur PS4 dans une version HD magnifié avec les ajouts de la version International qui etait jusqu’à aujourd'hui exclusive au Japon.- Univers à la DA somptueuse- Une des meilleures OST de la serie- Grosse durée de vie- Le système de gambit- Le doublage Jap- Le mode x2 et l’autosave- Les pieges- Les perso de réserves qui n’XP pas- Fin expéditive- Perso sans grande personnalité (Penelo qui es-tu ?)FF12 fait parti de ces jeux qui sont sur ta route, mais au lieu d’aller tout droit pour les chopper, tu tourne à coté sans comprendre pourquoi (un peu comme Skies of Arcadia ou Xenoblade), mais 10 ans plus tard je me rattrape grâce a cette somptueuse version HD.Après un debut qui m’a laissé un peu dubitatif, notamment a cause du gameplay qui met du temps à dévoiler son vrai potentiel (mais quand il le dévoile ça claque), j’ai vite commencé à accrocher. Une aventure à l’histoire simple, mais efficace et cohérente (hum ff15) dans un superbe univers et sous l'une des meilleures OST de la saga.Au niveau des critiques je noterais les pièges invisibles posés sur le sol qui sont très agaçant si tu n’as pas ce qui faut pour les esquiver, le fait que les personnages en réserves ne gagnent pas d’XP ce qui nous fait perdre énormément de temps a farm (même si dans les bons coins ça peut grimper assez vite) mais surtout une fin qui arrive comme ça et qui conclue un peu l’histoire de façon expéditive, un peu comme ces series de 4/5 saisons qui finissent par ne plus faire d'audience et ou il faut conclure en 2/3 episodes.D’ailleurs autre probleme de l’histoire, le fait que les méchants soient peu présent, du moins ça manque de cinématiques de leur coté pour un peu mieux cerner ce qui se passe.