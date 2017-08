Amis gameurs bonsoir,Je suis passé chez lail y a quelques mois et je suis maintenant à la recherche d'un moniteur PC du coup j'aurais besoin de vos conseils :3Mais je vais te répondre mon cher ami ! En fait je jouais sur ma TV, tout simplementEt bon maintenant ma TV me lache et je veux de toute façon séparer le coin salon et le coin PC.Donc en gros je cherche un écran IPS (du coup ça sera 5 ms mais ça fera l'affaire) résolution pas besoin de 4k ou quoi, t'façon c'est trop cher et j'en vois pas l'intérêt pour l'instant.'fin vraiment un truc basique quoi mais pas de dalle TN. L'écran sera utilisé pour jouer principalement mais aussi pour regarder films, séries, anime, ...J'ai tenté iiyama et j'ai renvoyé l'écran dans la foulée parce qu'il y avait des pixels morts à l'arrivée... Du coup j'aimerais bien avoir vos conseils en terme de marque, modèle, etc. ?BenQ ça donne quoi ? Je suis tombé sur ces deux modèles :Le deuxième me plaît bien vu qu'on peut en plus l'incliner verticalement. Si vous avez des retours sur la marque je veux bien savoir ce que ça donne !Merci d'avance à tout le monde