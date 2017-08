Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Malgré les ruptures de stocks, la demande est toujours très forte au Japon. Hier, au Bic Camera Ikebukuro de Tokyo, 5 000 personnes faisaient la queue pour espérer en acheter une. Aujourd’hui, 5 000 potentiels clients se sont rassemblés à Kawasaki où un tirage au sort avait lieu. Seulement 10% ont pu acheter leurs précieuses consoles. 3 000 ont retenté leurs chances, sans résultat. Nintendo doit réagir, et très vite…Source : https://www.gonintendo.com/stories/287014-5-000-people-line-up-to-grab-a-switch-in-japan

posted the 08/06/2017 at 07:23 PM by link49