Présenté comme une comédie romantique "avec des zombies", "Shaun of the Dead", premier film de la "Trilogie du Cornetto", qui réunit le réalisateur Edgar Wright et les comédiens Nick Frost et Simon Pegg (également coscénariste), réussit le pari délicat d'être à la fois un film hommage au genre, une parodie décalée et un petit bijou de mise en scène. Largement inspiré par l'œuvre horrifique de George A. Romero, multipliant les références à la culture geek, Edgar Wright déploie un concept hilarant : confronter la violence de zombies déchaînés aux réactions de six Anglais moyens à l'habitus tout britannique. Le titre d'exploitation du film était d'ailleurs "Tea Time of the Dead"... Ainsi on prépare du thé alors que le mari se transforme dans l'autre pièce, on passe sa morsure de zombie sous l'eau froide et on hésite sur le choix des vinyles à jeter sur les morts-vivants pour les ralentir… À cet hilarant choc des cultures s'ajoute une mise en scène extrêmement ciselée de la part du jeune réalisateur, pour qui l'humour passe en priorité par le montage (une merveille de précision au service de la comédie) et les effets sonores. Un régal.

