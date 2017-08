Hello, hello les gardiens!Ca y est, on est à J-30. Enfin!Alors je sais que pour certains, il n'y a pas de hype pour cette sortie mais moi, je suis à fond. Et pour patienter j'ai bien evidemment le premier qui tourne toujours en tache de fond sur ma PS4 mais, comme si ca ne suffisait pas, je me suis demandé comment je pourrais transformer cette hype en quelque chose d'utile?Et bien, j'ai pensé à tous les KinderGuardian qui vont nous rejoindre dans l'aventure et qui vont se trouver plonger dans une aventure qui a déjà commencée depuis 3ans. Ca peut paraître déroutant, c'est pourquoi, à 30 jours de la sortie de Destiny 2, j'ai choisi 30 mots qui selon moi, définisse bien le jeu et que je vais tenter de résumer dans une courte définition afin que ce ne soit pas trop barbant. Le but principal est avant tout de vous plonger dans le bain avant la sortie.Donc on aura le droit au mot/image/definition/ressenti d'un veteran sur ce motAllez c'est parti et j'ai choisi de commencer par :Le Voyageur (Traveler) est un artéfact d'origine inconnue, qui permit à l'humanité de commencer leur expansion au sein du système solaire, et les protège de leurs ennemis. Il se présente comme une immense sphère blanche survolant la Cité. L'ennemi de toujours de cette sphere est appelé "les ténèbres", Cet ennemi mystérieux chassa l'humanité de ses colonies et l'accula sur Terre, le Voyageur se « sacrifia » pour protéger les derniers survivants, et cessa de se déplacer, lévitant au-dessus de la Terre. Sous le bouclier prodigué par le Voyageur, l'humanité construit la Cité. C'est de la force maitrisé du voyageur que les gardiens tire leur pouvoir qu'on appel aussi la Lumière.Mon Ressenti: Le voyageur avait une place importante au départ de Destiny puis, il finit par se faire oublier au point de n'etre que cette grosse boule qui flotte. Il est resté muet et immobile durant ces 3ans. La faute a un developpement initial de l'histoire assez chaotique. Il y a fort a parier qu'avec Destiny 2, on va enfin remettre les choses dans leur contexte et redonner de l'importance au fondamentaux de l'histoire. Ce n'est pas pour rien qu'on commence avec le drame de la cité dans sa suite.