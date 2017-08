Voila pour les personne ayant acheter dragon quest 11 un cheat code et a entré dans le menue du jeux pour avoir accès a la bêta de dragon quest 10 ce cheat est : “あすとるていあへたびだとう” , si des personne sont intéresser a cette bêta je peut si cela vous intéresse rentré le code sur votre compte jap, crée un compte vierge de préférence bien sur , j'ai pas tester la méthode sur d'autre compte jap mais je pense que cela dois marcher .

Like

Who likes this ?

posted the 08/06/2017 at 05:05 PM by shining