Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 13 au 19 juillet 2017 :Les jeux Kingdom Hearts III et The Snack World sur 3DS gagnent une place, Final Fantasy VII Remake reste stable, Xenoblade Chronicles 2 et Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon gagnent trois places, Super Mario Odyssey perd deux places, , Monster Hunter World gagne deux places, Metroid : Samus Returns gagne six places, Fire Emblem Warriors sur Nintendo Switch gagne une place et sur 3DS, Dragon Quest XI reste stable sur Ps4 et sur 3DS, et perd deux places sur Nintendo Switch, et Assassin’s Creed Origins sur Ps4 fait son entrée…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-73017/