On m'avait conseillé ce VN RPG +18, à l'époque où j'étais en manque de Jrpg.Du coup, par curiosité, je l'avais test et franchement le jeu a beaucoup de qualité.Ikusa Megami Memoria est un jeu crée par la compagnie Eushully qui sont spécialisé dans les VN RPG. C'est un remake du 1er sortie en 1999. Comme vous l'avez compris, c'est un jeu +18 donc il y'a des scènes érotiques.On suit le périple de Selika, un god slayer qui a perdu son pouvoir durant une précédente bataille. Selika possède un corps d'une déesse à cause des événements du passé (Ikusa megami zero).L'église de son pays l'avait corrompu et le força à combattre celle qui l'aimait et qui se révélait être une déesse. Suite à leur bataille, la déesse le purifia mais pour le sauver, elle offrira son corps pour qu'il puisse survivre.Dans cette suite, Selika aura pour mission d'enquêter sur la disparition de la Princesse Rewinia , il y'a 18 ans cela. Il sera accompagné durant toute l'aventure par Haishera une ancienne déesse déchue et qui est scellé dans son épée ( Ikusa mégami zero) et Shuri une fille qui a pour rôle de voyager avec lui et de faire en sorte que son corps soit toujours en homme vu qu'il peut redevenir une fille si il n'a plus de mana en lui. De nombreux conflits feront rage dans le jeu, les anges et les nouvelles dieux qui gouvernent tenteront d'instaurer un nouveau monde, les démons qui veulent détruire le monde ainsi que certains personnes qui ont leur objectif à accomplir.Le scénario se disperse en plusieurs routes possible, vos choix auront un impact sur la fin du jeu et sur les donjons ou si vous réussisez à sauvez des gens. Une barre de négatif et de positif est indiqué dans le jeu selon vos choix. Il y'a aussi des conditions pour avoir la fin de certains personnages du jeu.Le scénario est classique mais très sympa dommage que la traduction ne suit pas. Oui la traduction a été fait par une fan base du coup, il manque des mots ou des fois, on comprend rien aux phrases et quelque fois les phrases ne sont pas traduit xD. J'espère que Steam voudra un jour le mettre et pourquoi pas faire une version censurée comme pour Grisaia ou Fate Stay Night.On s'attaque au gameplay maintenant.Franchement, j'ai été surpris , je m'attendais pas à ce que le gameplay soit assez complet pour un VN RPG.L'interface est assez chargé:-En Haut à droite à coté de la barre des HP, c'est la barre de morale. Celle-ci est très importante , il est important de la garder équilibré. En effet, si la barre vire trop dans le rouge alors les ennemis vont prendront plus de dégâts voir ils vous tueront d'un coup. Par contre, si la barre est trop dans le bleu, vous perdez de l'expérience, de la money ou des objets à drop.-Ensuite à gauche, vous avez la disposition des monstres, leur taille et leur emplacement. En bas de celle-ci la votre , vous pouvez être jusqu'à 5 personnages sur le terrain et en bas de la votre celle des familiers qui sont là pour vous donner un coup de main supplémentaire ( remplissage de la barre , attaque en plus , soin en plus). Il existe 50 familiers à avoir, certains familiers pourront être sur le terrain avec vous.- Enfin la spirit gauge, c'est une attaque surpuissance à condition que vous arrivez à cliquer parfaitement sur la petite roulette. > Très simple à réalisé.Un système de compétence classique , plus vous avez de points et plus vous pouvez augmenté les compétences. à noter que certains parties des compétences pourront être débloquer sur si vous sauvez la personne ou que vous réalisez des quêtes ou selon vos choix.En plus des armes, des armures, ect. Vous pouvez équipé vos familiers sur vos personnage. En effet, vous pouvez équipé jusqu'à 3 familiers. Il vous faudra réalisé les meilleurs combinaison possible, certains familiers ne sont pas fait pour être ensemble et du coup, ils peuvent influencé sur la force de votre personnage. Toutefois vos familiers peuvent être amélioré.Voila un aperçu du gameplay.Le jeu vous proposera de la bonne difficulté, il vous proposera beaucoup de challenge , le jeu est un peu dur en normal et en expert vous crevez comme une merde. Oui en normal aussi vous allez galérer, le jeu vous forcera à avoir plein de soin.Des donjons secrets extrêmement dur, ça fait plaisir dans un jeu ce genre de chose et surtout quand le plus dur donjon secret est scénarisé en plus. Ensuite, vous avez une barre de godness, celle-ci est la jauge de mana de Selika > Plus elle se vide et plus il y'a de forte de chance que vous tombez sur des boss level 250, un message apparaîtra pour vous avertir et si vous cliquez sur ''Wait'', vous déclenchez le combat. à noter qu'un certain personnage, il faudra déclenché le ''wait'' et le battre 3 fois pour l'avoir. Et si la barre Godness est vide alors soit game over ou soit vous revenez à la ville du départ, tout dépend où vous vous trouvez dans le jeu. Vous en avez + 100h de jeu facile.La musique est très sympa, j'ai beaucoup aimé les thèmes des combats.-Un très bon gameplay-Un gros contenu boss et donjons-Une bonne durée de vie- Des belles Waifus-Les Aller - Retour-Refais le jeu plusieurs fois pour avoir les différents fins du jeu. et surtout ne pas se tromper.- Des énigmes pas très corsé , j'aurais voulu que ça soit des énigmes bien galère!