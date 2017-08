Voici mon Avis sur le Mode Multi du jeu Splatoon 2 :Bon, j’avoue que j’en avais un peu marre des matchs amicaux, mais depuis que j’ai débloqué les matchs pris, je m’éclate. Du coup, c’est beaucoup plus diversifier, au niveau des objectifs par exemple.Et j’ai adoré le premier festival. J’avais rejoint le camp ketchup. Une très bonne idée je trouve. En plus je n’ai aucun, ou très peu, de soucis au niveau de la connexion Internet depuis que je connecte ma Nintendo Switch par câble. Du coup, j’enchaine les matchs facilement.Bref, pour résumer, c’est la première fois que je squatte un Mode Multi dans un jeu, depuis Monster Hunter 3-Tri sur Wii et Gears of War 3 sur Xbox 360.Je suis Niveau 21 et il me reste encore de nombreuses choses à débloquer, notamment au niveau des Equipements et des Armes.Je pense même qu’il va s’agir mon jeu préféré de cet été.Je vais encore en profiter, pendant que c’est gratuit…Source : member15179.html