Sortie le 27 juillet le nouveau chapitre gratuit Dead by Daylight est disponible sur pc et plus tard sur consoles.Le chapitre contient un nouveau tueur, un survivant et une nouvelle map.La map en vidéo ici avec pour la première fois de la pluie:La chasseuse:Pouvoir: Hachettes- Le lancer peut être chargé pour augmenter leur vitesse.- Le lancer peut être annulé.- Les hachettes sont consommés lors de leur utilisation.- Récupérez des hachettes dans les casiers.- La chasseuse fredonne de 32 à 20 mètres, Le Rayon de Terreur débute à 20 mètres.- Réduit légèrement la vitesse de mouvement.Compétences enseignable: Prédation, Instinct territorial.Sort: Berceuse de la chasseuse.