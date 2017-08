Voici des Informations autour de la Saga Dragon Quest :Après avoir annoncé Dragon Quest Builders sur Ps4 et Nintendo Switch, Square-Enix annonce trois autres jeux :Les deux premiers sortiront au Japon le 10 août 2017, et le troisième durant le même mois. A noter que le premier peut être obtenu gratuitement en finissant le jeu Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age…Source : http://gematsu.com/2017/08/dragon-quest-i-ii-iii-coming-ps4-3ds-august-japan