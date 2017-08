Dragon Ball Z Super GT

Grosse explosion du pouvoir de l'amour !? Les Magical Girls combattantes de l'Univers 2 !!

:Il est temps de fusionner !? La combattante de l'amour et de la victoire. Les combats sont toujours plus intenses dans le tournoi du pouvoir. Brianne de l'Univers 2 fusionne avec ses alliées Sanka et Suu pour se transformer en Ribrianne. Quelle est son véritable pouvoir !?Cette semaine C-17 : Il juge mal la situation et attaque immédiatement ! Alors que Brianne se transforme, C-17 l'attaque sans merci. Son comportement est jugé comme grossier, évidemment par ceux de l'Univers 2, et même Goku le réprimande (Traduction DB-Z.com)