La Xbox, première du nom fût la première console du fabricant Microsoft, jeté dans l'arène face à la GameCube et la PS2, la console avait pourtant des atouts ambitieux avant-gardistes qui pourrait faire trembler les concurrents de pâle figure ! Bill Gates a vu plus loin : Un disque dur intégré d'office, un vrai service en ligne, loin du modem 56K de la Dreamcast et de belles atouts dans son catalogue de jeux ( Halo ! ), Microsoft frappe fort pour sa console, mais peine à s'aligner niveau prix. Mais saviez que la console avait un petit secret caché quelque part dans le système ?



Voici comment ça marche!



1. Insérez un CD audio et laissez-le commencer à jouer.



2. Arrêtez le disque et reculez pour "Copier" les traces choisies du CD au disque dur.



3. Quand la liste de trace se présente, "Sélectionner Tout" et continuez.



4. Choisissez alors "Nouvelle Bande sonore" comme la destination pour votre sélection.



5. Maintenant vous devez entrer le nom de votre bande sonore. Vous devez le nommer exactement



6. Après que vous avez entré le titre choisissez "Fait" et le message de remerciements commencera. Après le message vous verrez une liste faisant défiler les noms de l'Équipe de Xbox !



Sinon il y en a plein d'autres d'easter eggs à découvrir dans la vidéo attaché !