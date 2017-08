Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix annonce qu’en prenant en compte les versions physiques et dématérialisées des versions Ps4 et 3DS du jeu Dragon Quest XI au Japon, les ventes ont déjà dépassé le cap des 3 millions. Une bonne nouvelle donc, alors que la version Nintendo Switch n’est toujours pas sortie…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1416322/

posted the 08/06/2017 at 06:28 AM by link49