Voici une Information autour des jeux Pokémon Moon/Sun et Ultra Moon/Sun :Ce Pokemon a été dévoilé lors du show Pokemon japonais, Pokenchi. Il s’agit d’une nouvelle forme du Pokemon Lougaroc.Il s’agit plus précisément de sa Forme Crépuscule. Sa couleur diffère des autres Lougaroc déjà connus. A noter que cette forme ne peut être obtenue dans le jeu de façon ordinaire, dans la nature par exemple.Pour rappel, le jeu Pokemon Ultra Moon/Sun sortira le 17 novembre prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1416069&page=5

Like

Who likes this ?

posted the 08/05/2017 at 11:26 PM by link49