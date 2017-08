Le pack d'enceintes home-cinéma grand spectacle Elipson Cube 5.0 allie des performances acoustiques à une esthétique soignée pour une intégration réussie dans tous les intérieurs. L'ensemble bénéficie d'une très jolie finition mate pour la partie du coffret accueillant les haut-parleurs médium et grave et laquée pour la partie accueillant le haut-parleur d'aigu, protégé par une grille "microphone" empruntée aux enceintes compactes Elipson Planet L.

