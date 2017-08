Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Dragon Quest XI :Maintenant que les versions 3DS et Ps4 sont sorties, on peut espérer en apprendre plus sur la version Nintendo Switch. Yuji Horii déclare dans une interview parue sur le site japonais Sankei que Square-Enix continue de travailler dessus, et que cette version sortira lorsque le moment sera venu. Il précise qu’il ne pense pas que l’attente suscitée par cette version a nui au démarrage et aux ventes des deux autres versions. Il se peut que Square-Enix ne puisse en montrer plus, à cause d’un possible contrat, ou tout simplement car cette version n’est pas encore assez avancée dans son développement…Source : http://nintendoeverything.com/series-creator-reiterates-that-dragon-quest-xi-is-still-in-the-works-for-switch-will-be-released-when-the-time-is-right/