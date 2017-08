la PlayStation 2 reste à ce jour la console de jeu la plus vendue de toute l'histoire du jeu vidéo, on comprend l'engouement généralisé autour de la console grâce à l'incorporation d'un lecteur DVD et surtout d'un catalogue de jeux fantastiques ( Silent Hill 2, Shadow of the Colosseus, GTA III, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ) mais saviez vous que la console cachait un secret dans son système qui peut en fait être perçu lors du démarrage du système !



Quand le joueur allume la PlayStation 2, des cubes ( ou des tours vus de haut ) apparaissent dans l'écran. Ces cubes sont en faits des représentations de données de jeux sauvegardés dans la carte mémoire. Le fait est que, plus vous stockez des données de sauvegarde d'un même jeu, la tour grandira au fur et à mesure du remplissage, et quand vous vous procurez de nouveau jeux, de nouvelles tours apparaissent ! Plus on jouait, plus les cubes remplissait l'écran !



En voici une preuve en vidéo !