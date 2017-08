Issue de la nouvelle vague rap US. HARDCORE TRAP , scarlxrd commence à buzzer. Son style est assez trash:











Il n'est pas sans rappeler XXXtentacion dans le style et les sonorités







Keith ape, un rappeur coréen avait deja repris cette tendance de RAP dans son HIT BANGER "IG MA"







En france on a des jeunes talents dans ce délire mais en un peu moins trash comme O'BOY avec le son COBRA qui s'inscrit plus dans la vague mumble rap: