Voici des Informations concernant le jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Capcom précise que le HD Rumble n’est pas pris en compte dans cette version, uniquement le Rumble standard. Cette fonctionnalité est activée lorsqu'un monstre rugit ou lorsque vous frappez un monstre, par exemple, et peut être désactivée. Une des améliorations de la version Nintendo Switch est le clavier à l'écran. Comme c'est plus grand, la saisie du texte est plus simple. L'écran tactile peut également être utilisé lorsque le système est en mode portable. Les DLC, déjà disponibles gratuitement sur 3DS, le seront également sur Nintendo Switch au lancement du jeu. Enfin, les futurs DLC seront disponibles simultanément sur Nintendo Switch et 3DS. Pour rappel, le jeu sortira le 25 août prochain au Japon...Source : http://nintendoeverything.com/monster-hunter-xx-switch-details-rumble-dlc-more/