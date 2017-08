La GameCube restera pour Nintendo la troisième console la moins vendue de toute sa carrière ( derrière la Wii U, qui est derrière la Virtual Boy ).



Toutefois, elle restera connue pour son super catalogue de jeux d'excellente qualité ( Super Mario Sunshine, Metroid Prime, Pikmin, Super Smash Bros Melee, entre autres ) et beaucoup souhaitent la mise en oeuvre d'une édition Classic Mini de la console, mais saviez vous que la console disposait d'un secret qui était actuellement incorporée dans la console ?



Quand le joueur démarre la GameCube, un jingle accompagnant une animation de bienvenue peut être entendue, mais saviez vous qu'ils en existaient trois variantes possibles, réalisables uniquement si vous maintenez des boutons spécifiques pendant que vous allumez la console.



-La première jingle est le jingle de base, qu'on peut entendre tout simplement en allumant sa GameCube.



-La deuxième jingle où l'on peut entendre un singe qui grince, et un rire d'enfant peut être produit en maintenant le bouton Z juste avant que le logo n'apparaisse lorsque vous allumez la console.



-Le troisième jingle où l'on peut entendre des sons ninja, des battements de baguettes de bois, et quelque mots enchantés ne peut être produit qu'en branchant 4 manettes GameCube et en appuyant le bouton Z sur chacunes des manettes, en même temps.



D'ailleurs, voici les jingles en action.





Il se murmure qu'un quatrième variante existe au sein de la console, une personne serait parvenu à découvrir ce jingle en maintenant le bouton A et B sur chacun des 4 manettes GameCube en même temps, et en changeant l'emplacement de la carte mémoire du port A vers le port B, découvrez par vous-même le résultat, un peu disons... surprenant.





Youtube