Le 20 Octobre 2016 fut une date charnière pour Nintendo, parce qu'elle allait enfin donner pour la première fois depuis son annonce, de vraies infos concernant le projet NX, remplaçant destiné de la Wii U alors qu'elle s'apprêtait à vivre un enterrement sans leurs. La NX a été le centre de rumeurs imprôbables, tantôt vraies ( Support cartouche, format hybride, Zelda NX ) tantôt fausse ( Manette ovni, utilisation de l'OS d'Android, etc... ) mais à 16 heures précise, Nintendo a lâché un aperçu de la console sous une bande-annonce de trois minutes. En 3 minutes, nous avons eu la confirmation que la NX allait faire place à la Nintendo Switch ( Première console Nintendo depuis la Nintendo GameCube à inclure le nom de la société dans le nom de la machine ), que le système sera bel et bien une hybride, qu'il allait dépoussiérer un standard vieux de plus de 3 décennies, le format cartouche ( Première depuis la N64, et qu'elle allait accueillir ( Propos toutefois non officiels durant cette période ) une poignée de titres aussi surprenant qu'attendu, ainsi, on a vu Mario sautiller tel un gymnaste dans un désert méxicain aussi étrange que coloré ( Super Mario Odyssey ), aperçu pour la première fois un jeu Bethesda sur une console Nintendo ( Skyrim ), s'interroger sur la case e-Sports que Splatoon ( et Nintendo ) allait emprunter ( Splatoon 2 ), apercevoir ce grand fou qu'est Etika jouer sur une partie détachée de la console avec un pote ( C'est lui qui est derrière le mantra #JOYCONBOYZ, pour rappel ) sur Mario Kart dans la voiture, qui les dérigeaient vers un centre de karting justement ( MK8 Deluxe ), apprécier la venue de NBA 2K ( 18 ) sur la Switch, dans une cours sportif justement, et enfin cerise sur le gâteau, pu admirer la beauté de Zelda: BoTW tournant sur la Switch ( Mais bon visuellement, il y a pas grosso modo différence, mais je m'en plains pas, ça reste beau quand même ! ) avant de déchanter sous l'effet " brouillard " constatée de la résolution du FPS du jeu. ( Problème qui sera heureusement presque résolu )



Bref, ça promettait et les joueurs en voulait en apprendre davantage sur le line-up et le système lui-même, ainsi qu'une éventuelle date de sortie, le prix de la console... tout un progamme !





C'est ainsi donc que Nintendo organisa le 13 janiver suivant une présentation spéciale entièrement dédiée à la Switch. La console était, à 5H00 précise, sous tous les centres d'attention ( On parle de plus de 200,000 personnes qui auraient visionnés la présentation en direct ). Avant la présentation, les fans s'étaient permis toutes les éventuelles annonces, allant même jusqu'à croire que BGE2 y feraient une apparition surprise en tant qu'exclusivité temporaire, que Mario + Rabbids Kingdom Battle allait enfin sortir de son terrier ( Hein, comprenez ? Un terrier de lapin ! ) et que les éditeurs-tiers allait sortir l'artillerie lourde. Las. Ni une des trois n'ont été éprouvé lors de la conférence Nintendo Switch, laissant les fans de la marque dans un profond désarroi, surtout quand Nintendo a annoncé le prix : 299.99 euros pour une console en retard techniquement fâce à ses concurrents qu'est le rouleau compresseur Sony et le grand-père sénile Microsoft. Les fans ont dû se contenter d'annonces exclusivement Nintendo, pourtant bien intéressantes et prometteurs. ( Citons Odyssey, Spltoon 2, Arms, mais pas 1-2 Switch )





Il y avait pourtant de belles annonces venant d'une poignée d'irréductibles ( Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles 2, un No More Heroes complètement nouveau dont la seule chose qu'on a tous retenu lors de sa présentation était le naufrage en direct impliquant un traducteur complètement paumé que Reggie aurait dû virer sur le champ, et n'oublions pas le projet Octopath Traveler de Square Enix, ainsi qu'une tripotés de titres ( 80 pour être plus précis selon Nintendo ) développés par plus de 50 éditeurs/studios de jeux vidéo destinés à la Switch. Heureusement, le nouveau Zelda était venu enfoncer le clou de cette conférence avec brio, ne manquait plus qu'une date de sortie officielle et le tour était joué !



Cette présentation au final aura laissé un gout de trop-peu, car si les jeux ont été bels et bien là, les promesses n'auront pourtant pas été tenus...





Pour certains, la Nintendo Switch aurait été la console de la dernière chance pour Nintendo, parce que s'il aurait subi un échec commercial de plus, il aurait été contraint de plier les bagages une bonne fois pour toute tout comme Sega la fait en son temps,

toutefois une semaine avant la sortie de la Switch, Nintendo a tenu à rassuré bon nombre de ses fans en diffusant une petite vidéo exclusivement consacré aux jeux indés à venir, ou les Nindies comme le dit Big N, vidéo qui a confirmé que beaucoup de studios indépendants voulaient leur part du gâteau.





Puis vint le jour fatidique, le jour de la sortie mondiale de la Nintendo Switch, jour où Nintendo était sous les feux des projecteurs, où tous les acteurs de l'industrie vidéoludique priaient pour le succès, tous sauf un qui ne faisaient que rire bêtement de cette affaire, en coulisses... ( Sony ). Et là, c'est le drame, non pas pour Nintendo, mais pour les sceptiques, se rendant compte que leur vision de l'avenir de la Switch était loin, très loin de la vérité.





Quelque semaines plus tard, une info d'une extrême importance a été publié, cet info en question concernerait de prime d'abord les résultats financiers de Nintendo, pour l'année fiscale 2016-2017, puis vint les infos concernant les ventes de la Nintendo Switch, et de son line-up. C'est désormais officiel, Nintendo avait vendu plus de 2.74 Millions d'exemplaires de la Switch en seulement quelque semaines, ( et encore, la console se serait sûrement vendu à beaucoup plus si les ruptures de stock hallucinants n'avait pas émergé ) battant le record de console la plus rapidement vendue de l'histoire du constructeur-éditeur-développeur nippon, le titre Zelda: BoTW, battant alors de son côté le record de notes parfaites accordé à un jeu vidéo ( 97/100 sur Metacritic, mais sans la note de ce saliguad de Jim Sterling, le jeu aurait pu resté à 98/100, un record ! ), servant de porte-étendard à la bien nommée Switch, rapidement rattrapé par d'autres titres comme l'astucieux et kawaï ( Quoiqu'un peu extrême question expressions faciales sur les avatars des joueurs ) l'imparfait, mais jouissif Super Bomberman R et le perfectible, mais tout aussi social 1-2 Switch.



3 mois plus tard ont été publié les nouveaux résultats financiers trimestriels de la société, en 3 mois, Nintendo a réussi à vendre plus de 2 millions d'exemplaires supplémantaires, cela fait presque un million chaque mois ! Bien sûr, le succès foudroyant de Mario Kart 8 Deluxe ( plus de 3.5 millions de copies vendus, ce qui peut paraître surprenant pour un portage, mais pas fainéant. ), du petit nouveau Arms ( Déjà 1 million d'exemplaires, pas mal pour une nouvelle IP à la Nintendo ) et tous les autres titres précédemment sortis qui continuent leur petit bonhomme de chemin.





Nintendo a réussi à capturer à la fois l'intérêt des joueurs e des éditeurs qui commencent petit à petit à remettre en cause l'intérêt de la réalisation de jeux pour la Switch, on espère que d'ici l'année prochaine, les éditeurs-tiers frilleux au départ sauront quoi faire sur la console pour réaliser de vraies jeux, et pas simplement se cantonner à des portages.



Mais plus que les éditeurs tiers, que peut-on attendre des développeurs, vétérans et jeunes, toutes catégories confondues, de Big N eux-même ?





C'est à partir de cette question-là que l'article va principalement s'intéresser à ce qui se trame actuellement dans les sièges de Nintendo, mais aussi dans les sièges des studios internes appartenant à Big N. Bien sûr, Nintendo peut compter sur une belle palette de talents, qu'ils soient asiatiques ou pas! On pense aux texans de Retro Studios, mais aussi aux vétérans de chez Monolith Soft, aux virtuoses du fun chez N-Cube ( Développeur des Mario Party, entre autres ), etc...

Préparez vous à un gros focus sur les éventuelles idées potentielles sur lesquels Nintendo ( et toute sa clique ) peut, et pourrait se pencher pour non seulement la Switch, mais éventuellement la 3DS ! Attention, il y aura des scoops à tout va sur les probables jeux à venir dans un futur proche, sur les personnes clés chez les développeurs, enfin bref, tout ce qu'on devra savoir, et tout ce qu'on pourra s'imaginer sortir tous droits des têtes pensantes de l'empire Nintendo !



Rendez vous demain pour les premiers scoops à connaître sur le futur du jeu vidéo chez Nintendo!