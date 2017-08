Hello les gars,Petite question en passant. J'ai reçu une cagnotte de 500 euros à dépenser sur amazon pour mon anniversaire. J'ai actuellement une ps4 (première du nom) et je me demande si ça vaut le coup de passer à la pro sachant que j'ai un oled 4k de 55p. Je sais pas si la différence sera flagrante donc à vos conseilsPS: l'autre option est le casque vr mais j'ai l'impression que c'est plus un gadget qu'autre chose et sans la pro j'imagine que la vr perd de sa superbe.thanks !