Vers 1 heure du matin chez nous, les premières informations officiels seront dévoilé lors de la prochaine émission Pokénchi!Sans doute déjà une officialisation de la nouvelle forme de Lougaroc...Et vous, qu'attendez-vous le plus?

posted the 08/05/2017 at 04:16 PM by ouroboros4