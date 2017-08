Lien de l'Iso patché:





Apres 2 ans sans nouvelle, la team derrière la traduction de Sol Trigger vient de sortir un nouveau patch. Tout les menus, competences et les objets ont été traduits, mais l'histoire n'en est qu'à 80/90%.











Lien de l'Iso patché



Lien de l'Iso patché: https://mega.nz/#F!NmxWHAAL!RBmcJ3TDdX3ihck1ioTrGQ Apres 2 ans sans nouvelle, la team derrière la traduction de Sol Trigger vient de sortir un nouveau patch. Tout les menus, competences et les objets ont été traduits, mais l'histoire n'en est qu'à 80/90%.Lien de l'Iso patché https://mega.nz/#F!l2ICBLoZ!3lTdvPaYf_p6h6pEZS8GkQ

Aprés Zero no Kiseki, c'est Ao no Kiseki qui se voit patché en anglais. La traduction a été refaite mais ne serait pas parfaite et il y aurait quelques bugs, mais le tout est jouable pour ceux qui ne veulent pas attendre une autre version.