Jeux Terminés

Cars 3 sur Switch, avec une centaine de défis remportés ainsi que les rencontres Expert en niveau Normal.A recommander à ceux aimant les Mario Kart, peu importe le support, un vrai bon jeu de course du genre comme on n'en avait pas vu depuis le dernier Sonic Racing.De bonnes animations, fluide 90% du temps, un gros challenge, des épreuves variées à la carte, bonne jouabilité et replay value.Franchement une des bonnes surprises de l'été.