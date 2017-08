Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest X Online :Alors que la version Ps4 et Nintendo Switch du jeu Dragon Quest X Online ne sont pas encore sorties, la première sortant au Japon le 17 août 2017 et la deuxième le 21 septembre prochain, Square-Enix a annoncé durant le Dragon Quest Summer Festival 2017 l’extension Dragon Quest X : The 500-year Voyage to a Far-away Hometown.Cette extension sortira sur Ps4, WiiU, Nintendo Switch et PC le 16 novembre prochain, au prix de 3 800 yens.Le jeu vendu contiendra le jeu de base, et les deux extensions déjà sortis, plus la dernière, fraichement annoncée.Si la version Nintendo Switch du jeu Dragon Quest XI sort en fin d’année, la Nintendo switch aura de quoi faire avec les jeux de cette licence…Source : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-x-expansion-announced-release-date/