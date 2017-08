Depuis un certain moment, nous avons des adaptations vidéoludiques de plus en plus ambitieuses, alors... à quand le tour de, hein ?Le bonhomme n'a pas eu trop de chance ces dernières années, enchaînant les projets plus ou moins mauvais, à peine potables au mieux.Ouais, on est loin de la qualité du grand filmde, qui a récemment eu 18 ans et n'a pas pris une seule ride pour ma part : animation et dessins grandioses, musiques magistrales (quoi), histoire simple mais qui sait se montrer touchante et drôle... Je veux dire, (re-re-re)regardez cette scène quoi :Puissant. Enfin bref, l'enfant qui est en moi va arrêter de parler, place au sujet de cet article. Pourquoimérite un jeu vidéo ambitieux ? Voici quelques idées :- Le cadre : explorer une jungle géante proche d'une mer, de quelques montagnes, d'un volcan, ce serait bien cool. Imaginez les jolis panoramas !- Tarzan est un perso' idéal pour un jeu : il est puissant, agile, rapide, beaucoup de possibilités de gameplay. Il pourrait se battre à mains nues, avec des couteaux, des lances, se balancer de lianes en lianes, glisser sur les arbres comme dans le film de, sauter du haut des falaises, escalader n'importe quoi, nager comme un poisson dans l'eau et j'en passe.- Niveau ennemis, il y aurait de quoi faire avec des humains malhonnêtes et de nombreux animaux sauvages ou méchants. Aussi, pourquoi ne pas balancer un peu de fantastique avec des êtres n'existant que dans notre imagination.peut s'adapter à plusieurs styles : sombre et violent, à la... Pour ma part, j'aimerais quelque chose avec un rendu proche du dessin-animé tout en étant destiné à un public plus mature, permettant des combats qui rendraient honneur à la force et au côté sauvage de Tarzan.- Diverses missions possibles en dehors de l'exploration : quêtes scénarisées avec des séquences à la, un peu scriptées pour un max' de spectacle, sauvetages, épreuves de force, enquêtes (pister le responsable d'un meurtre par exemple), courses... Avec de l'imagination, il y a vraiment de quoi faire avec le cadre deje pense.- Pour la musique, ce serait bien de s'inspirer dedesans les chants, côté instru', ça donne un bel effet sauvage et héroïque.Voilà voilà, c'est un petit article que je voulais faire depuis un moment en dehors des habituelles news chopées à la va-vite, ça fait du bien de partager ses pensées de temps en temps, même si ça concerne des choses qui risquent de ne jamais arriver.Donc ouais, j'aimerais bien voir un jour un jeuréellement ambitieux, l'équivalent tarzanesque deset de(ainsi que du futursur, qui à coup sûr va tout déglinguer).Et vous alors, que pensez-vous de tout cela ?