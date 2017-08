Voici une « Information » autour de la Xbox One X :Selon Michael Pachter, l’argument du manque de jeux ne sera en rien un facteur important, vu que l’ensemble du catalogue Xbox One sera compatible. Il pense que le prix sera la principale raison d’un futur échec commercial, surtout pendant les fêtes de fin d’année. En effet, la Ps4 et la Xbox One S sont vendues à 249$ chacune, et à 299$ en Bundle avec un jeu. Avec 600$, il sera même possible de se prendre les deux consoles, en plus de deux jeux, alors qu'à 500$, vous n'aurez qu'une Xbox One X, sans aucun jeu. Il termine en précisant que la Xbox One X sera avant tout destinée à un public aisé, en utilisant l'exemple Porsche/BMW. On verra si sa théorie se concrétise en fin d’année…Source : http://www.gamepur.com/news/27341-xbox-one-x-failure-reason.html