RushOnGame via le petit editeur français Joshprod propose en précommande de "nouveaux" jeux Dreamcast pour consoles PAL histoire de garnir votre collection de la derniere console de Sega (boitiers non contractuels).Chaque jeu coute entre 30 et 35 euros.Sinon Ghost Blade, Alice mom's rescue, Breakers, Dux 1.5 et Rush Rush Rally Reloaded sont de retours, sans compter les jeux SNES dont les preco se finissent dans 2 semaines.