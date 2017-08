Aujourd'hui, c'est Samedi, et Samedi rime avec musique ( D'où l'émergence du Saturday Night Fever, et du jeux de mots avec Sa-vous-di. ) Voici ma sélection de titres musicaux à écouter tous ensemble !

Quoi, vous n'avez jamais vu d'article aussi bizarre que celui-là ! Eh ben, tant mieux. Détendez vous, je suis sûr que vous allez aimer mes chansons!



On commence avec les Chainsmokers featuring Coldplay avec " Something just like this " un très bon titre électro qui parle de courage et de fantaisie.











Coldplay toujours, avec " Viva la Vida ", un titre musical qui continue à raisonner dans ma tête en raison de son message et de sa tonalité musicale.











On enchaîne maintenant avec le roi incontestée de la Pop, Michael Jackson ! Avec " Billie Jean " et son ton disco dans l'âme.











Michael Jackson toujours, avec son authentique, et politiquement incorrect " Bad ", un titre musical destiné à montrer le rebelle qui est en nous.











Cette fois-ci, on passe à un célèbre titre du chanteur britannique Peter Gabriel, le frappant " Sledgehammer " dont les animations du clip vidéo avaient fait sensation à l'époque ! ( Certains ont même été réalisé par le studio derrière Wallace & Gromit ! )













Allez, petit moment détente avec un autre titre des années 80 : " Rivers of Babylon " de Boney M. qui vous fera penser aux vacnces ous les cocotiers et les palmiers de la mer tropicale !











Ensuite, nous passons au tout nouveau titre de Martin Solveig " All Stars " qui, je doit l'avouer arrive toujours à réaliser la bonne chanson pour coïncider avec l'été.











Et allez, on remet le couvert ! Sorti il y a presque une dizaine d'années, le titre " Axel F " remixé par Crazy Frog avait fait sensation dans les discothèques du monde entier !











On arrive bientôt à la fin de l'article mais avant d'en finir avec la musique pour aujourd'hui, j'aimerais vous passer cette émouvante chanson de Keane : " Somewhere only we know ".











Et nous voici enfin à la dernière chanson de ce Samedi, et la dernière chanson n'est autre qu'une chanson du groupe Imagine Dragons, qui a pris tout le monde par surprise en seulement 4 mois, et qui, en plus, a servi à promouvoir la pub Nintendo Switch lors du Super Bowl... " Believer "











J'espère que ma sélection vous plaira, à une prochaine fois !