Près de 5 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de Street Fighter V de l'Evolution Championship Series 2017. Les finales ont été diffusées sur ESPN2 pour la deuxième année consécutive et Disney XD pour la première fois, ce qui a permis d'obtenir un nombre total de visionnaires de 3.1 million. La visionnariat unique total de Twitch de 1,65 million amène le nombre total à 4,75 millions, le plus important pour un événement FGC.Le top 8 d'Evo 2017 a présenté une intense lutte de pouvoir entre le Japon et les États-Unis, mettant en vedette la diversité des personnages et le jeu au niveau le plus élevé de Street Fighter V. Le vétéran de Street Fighter de longue date ECHO FOX | Tokido a lancé les cinq joueurs du Japon, dont GGP | Kazunoko , les finalistes de la première fois Moke et DTN | Itabashi Zangief et le seul joueur de retour de la finale d'Evo 2016, GRPT | MOV .Les espoirs de l'Amérique pour son premier championnat Evo Street Fighter V reposaient sur les épaules du premier finaliste Street Fighter et ancien champion Marvel SPLYCE | Champ Filipino , Capcom Cup 2016 champion Liquid | NuckleDu , et le joueur le plus dominant dans Street Fighter V en 2017, PG | Punk .Neuf personnages différents ont été utilisés dans le top 8 - Dhalsim, Chun-Li, Guile, Rashid, Zangief, Cammy, Karin, Nash et Akuma. Les joueurs doivent montrer une technique ingénieuse avec leurs personnages respectifs dans les finales très divertissantes. Certains des faits saillants de la finale ont été ECHO FOX | Tokido versus SPLYCE | Philippine Champ et DTN | Itabashi Zangief et Moke dans des ensembles anti-ongles alors qu'ils jouaient pour leur tournoi vit dans la tranche des perdants.Pendant ce temps, PG | Punk s'est promené dans les grandes finales sans perdre un seul point tout au long de l'Evo 2017. Il a même mis ECHO FOX | Tokido dans le tableau des perdants peu avant le top 8. Si quelqu'un aurait pu mené les Etats-Unis au titre de l'Evo, cela aurait été PG | Punk . Malheureusement, il a perdu.ECHO FOX | Tokido a rivalisé et fait les tops 8 à l'Evo depuis plusieurs années, bien avant que l'EVO soit télévisé. Il a remporté Capcom VS SNK 2 en 2002 et Super Street Fighter II Turbo en 2007. Il n'a jamais gagné un championnat Evo dans Street Fighter III ou Street Fighter IV. Cela a changé alors que ECHO FOX | Tokido s'est emparé de grandes finales à travers le tableau des perdants. Là, il a dominé PG | Punk comme personne d'autre a cette année, remporté deux sets par un record combiné de 6-1, en remportant son premier championnat de Street Fighter V à l'Evo.L'année dernière, les finales de Street Fighter V de l'Evo 2016 avaient en moyenne environ 201 000 téléspectateurs, avec un total de 1,95 million de téléspectateurs uniques sur la diffusion en direct d'ESPN2. En moyenne, un minimum de 271 000 personnes ont regardé les finales Evo 2017 sur ESPN2 et Disney XD. Cette estimation combinée avec les 216 000 spectateurs concurrents maximum sur Twitch apporte l'audience nominale maximale totale à plus de 500 000 téléspectateurs. Ceci est encore plus impressionnant étant donné que le tournoi Evo Street Fighter V a été diffusé pendant le même créneau horaire que la première de la saison 7 du Game of Thrones de HBO.Plus de personnes ont regardé Street Fighter V à l'Evo 2017 que tout autre événement, mais au cas où vous avez manqué à l'action, vous pouvez regarder le replay des finales du Street Fighter V Top 8 ce dimanche 8/6/17 à 18h PST le Disney XD.