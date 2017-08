Alors que l'improbable crossover unissant les univers de Mario de Nintendo et des Lapins Crétins d'Ubisoft avait fait grand bruit lors de sa présentation officielle à l'E3 dernier, et que sa sortie arrive à grand pas de lapin, pas mal de nerds ont toutefois préféré voir Rayman combattre aux côtés de Mario, et non des Lapins Crétins. C'est sur ces propos que deux auteurs de BD ont réalisé un comic se moquant de l'intérêt général du titre. Fans de Rayman, vous allez déchanter après avoir vu la BD...



Désolé, je n'ai pas pu téléchargé la BD directement sur cette article, par contre si vous voulez visionner la BD, c'est par ici ! )



http://woodenplankstudios.com/comics-storyline/mario-rabbids-kingdom-battle/



Note : Il va falloir comprendre la langue de Shakespeare, car la BD est intégralement en anglais, toutefois je vous ai traduit l'ensemble des dialogues de la BD, alors Enjoy ! ^^



Mario - " Mec, ça te dit un crossover avec moi ? "

Rayman - " Oui bien sûr ! "

Rayman - " J'ai une fanbase très loyal et j'ai toutes sortes d'amis avec des caractéristiques bizarres qui irait parfaitement avec... "

Mario - " Oh, euh mec, je suis vraiment désolé, mais je parlais en fait au mec derrière toi. "

( Mario pointe un Lapin Crétin )

Panneau d'affichage - " Réserve dès maintenant le jeu pour recevoir un hand spinner Lapin Crétin gratuit ! "



2ème note : Cette BD a été publié le 2 juin dernier soit 10 jours avant la conférence Ubisoft, les auteurs ont peut-être pu changer d'idées après avoir visionné la présentation officielle du jeu...

