Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Au niveau des consoles, on apprend que la Ps4 a connu un boost de 302.34% et la 3DS un boost de 417.62% grâce, entre autres, à la sortie du jeu Dragon Quest XI et de ses Bundles. Niveau jeu, Square-Enix avait mis en place 1 137 000 exemplaires sur Ps4. La version Ps4 s’étant écoulée à 950 315 exemplaires en 2 jours, Square-Enix a écoulé 83.61% de son stock initial. Concernant la version 3DS, Square-Enix avait mis en place 1 519 000 exemplaires. La version 3DS s’étant écoulée à 1 148 888 exemplaires, Square-Enix a donc écoulé 75.63% de son stock initial. Enfin, niveau invendu, il y a donc 556 797 exemplaires du jeu sur le marché, version 3DS et Ps4 combinées…Source : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-sold-ps4-3ds-shipment/