Jeux Terminés

Après un paquet d'heures en multi j'ai terminé le solo de Splatoon 2, toujours aussi fun et bourré de bonnes idées de Gameplay.La possibilité de recommencer les niveaux avec d'autres armes rajoute un gros plus et les boss sont toujours aussi fun (malgré la grosse facilité du dernier loin d'être aussi mémorable que celui du premier, dommage).Vivement un Splatoon 3 qui exploite réellement l'univers mis en place dans un solo encore plus poussé.