( C'est une info qui date en fait de pas longtemps, mais qui n'a presque jamais été mis en lumière par les férus de rumeurs, toutefois, cet info à le mérite quand même qu'on s'y penche un peu. )Ah, les dépôts de marque, il ne suffit que d'un simple dépôt de nom, de marque, ou d'un logo, accompagné d'éventuels descriptions concernant la-dit marque pour que la toile s'enflamme? Le plus célèbre cas reste le dépôt du nom Zelda : Breath of The Wild, auquel fut associé un support disque et cartouche, laissant supposer que la NX ( Nintendo Switch ! #JOYCONBOYZ ) utiliserait un support cartouche, ce qui est aujourd'hui bel et bien le cas. Le dépôt de marque qui m'intéresse aujourd'hui ne provoquera pas le même engouement, mais mérite qu'on s'y intéresse un peu. C'était donc le 20 juin dernier, Nintendo Japon aurait déposé un nom de marque nommé " Nintendo Check-In " et même un logo ( Représentant le visage de Mario avec sa casquette et un signe de validation comme moustache ), le dépôt de marque était attaché avec des descriptions décrivant différentes catégories liées à ce soi-disant service. En voici la liste :De possible explications concernant le service : Soit le service pourrait en fait être un moyen de Nintendo de promouvoir avec la plus grande présence les différentes catégories-cités à l'instant. Soit le service peut également se référer à des sortes de nouvelles Nintendo Zones, autrement dit des zones de Wi-Fi gratuit mises en place par Nintendo dans des endroits à forte densité de passage pour les consoles Nintendo, actuellement les 3DS. Ces nouvelles Nintendo Zones seraient donc très utiles pour les Switch. Avant de se quitter, voici le logo en question, capturé chez nos confrères de Puissance Nintendo :Nul doute, les amis, qu'on risque d'entendre parler de ce service d'ici les prochaines semaines...