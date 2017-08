Voici une Information concernant le jeu The Last of US Part II :Le Studio Naughty Dog n'a pas commencé la production complète du jeu The Last Of US : Part II malgré le fait que le jeu Uncharted : The Lost Legacy soit GOLD. Cependant, le studio semble avoir tenté quelque chose qu'ils feront après la fin de ce jeu, qui concernera à la fois Uncharted et The Last Of US. En effet, Arne Meyer, a déclaré que, même si le jeu n'est pas encore en pleine production, il est fort probable que le Studio est de nombreuses autres idées pour le jeu, et l’autre Saga, Uncharted. Cependant, il faudra du temps pour que le Studio décide de ce qui se passe ensuite. Alors que le jeu The Last Of US : Part II n'a pas encore de date de sortie, il est possible que le Studio Naughty Dog nous en dévoile un peu plus lors du Playstation Experience 2017 ou peut-être à l’E3 2018…Source : http://segmentnext.com/2017/08/05/last-us-2-hasnt-entered-production-yet-naughty-dog-teases-whats-next/