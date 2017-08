Salut à tous !



Comme pas mal d'entre vous j'imagine, je suis depuis longtemps en attente des premiers graphismes si réalistes que l'on ne pourrait plus du tout les distinguer de la réalité. Un tel photoréalisme est une quête qui a débuté aux origines de la 3D temps réel, il y a maintenant presque 30 ans. Souvent un moteur ou une démo technologique venait clamer qu'il ou elle était le premier à proposer un tel rendu. Mais jamais pour l'instant un niveau de détail tel que la vidéo qui va suivre n'avait été atteint. Jugez plutôt :







Cette vidéo est la première que je vois dont je puisse dire que je n'arrive pas à distinguer qu'il s'agit de la 3D temps réel.

Alors évidement il y a quelques bémols à prendre en considération. Premièrement, cette vidéo s'appuie sur la photogrammétrie, technique qui consiste à scanner un environnement bien réel pour le retranscrire en 3D. Point de pure création ici, mais juste une retranscription du réel. Deuxièmement, cette vidéo est basée sur de la roche et exclusivement de la roche, ce qui est limité en terme de décors rendu.

Et enfin cette vidéo ne possède aucun élément interactif, ni aucune physique d'aucune sorte, qui risquerait de "gâcher" ce rendu photoréaliste en utilisant de la ressource. Sans compter que la physique et les éléments organiques sont encore loin de pouvoirs être rendus avec une telle précision.



Reste l'exploit, et il a été réalisé en quelques jours seulement par un développeur amateur sous Unreal Engine 4, à l'aide d'un SLI de GTX 1080 TI. Le tout tourne en 4K à 60 fps. Le développeur précise qu'une seule 1080 TI suffirait pour du 4K à 45 fps, et une GTX 1060 devrait suffire pour du 1080p.



Une chose est sûre : le photoréalisme est enfin à la portée de nos moyens. Reste à créer du vrai contenu avec.