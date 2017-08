Voici une Information autour de la Xbox One :Le site Thexboxhub a listé les six jeux qui marqueront la fin d’année :6) Forza Motorsport 75) Star Wars Battlefront II4) Middle-Earth : Shadow of War3) Cuphead2) Call of Duty : WWII1) Assassin’s Creed OriginsC’est d’ailleurs en fin d’année, le 07 novembre précisément, que sortira la Xbox One X…Source : http://www.thexboxhub.com/6-of-the-most-anticipated-xbox-one-games-still-come-2017/