Bonsoir!Avec un peu de retard, voici le bilan de Juillet de Gameforever!Le site d'avis participatif marche toujours bien grâce à ses membres, et malgré la période estivale (traditionnellement plus calme), 31 avis ont été rédigés!la liste et les liens ici!Au programme : une grosse rétrospective Konami à travers les principaux épisodes des séries Metal Gear et Silent Hill, vu par notre spécialiste, Iglou, qui finit testeur du mois!Quelques exemples : Du rétro (METROID - ZERO MISSION), de l'insolite (DUST - A TALE OF THE WIRED WESTde la next gen, les dernières sorties switch éditeurs (ARMS) et indé (SNIPPERCLIPS - LES DEUX FONT LA PAIRE), il y a de tout ce mois-ci!A noté que le mois d'aout commence très fort avec presque une dizaine d'avis en 4 jours.Bonne visite!