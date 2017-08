Bonsoir!Après environ 70h de jeu, j'ai enfin fini la quête principale de Xenoblade Chronicles X!Une expérience un brin décevante sur certains points, époustouflantes sur d'autres! J'en ressors conquis en attendant d'y retourner pour finir l'énorme contenu annexe!C'est aussi ce soir la fin de mon tour de Mira, superbe planétoïde qui met la pilulle à des AAA actuels, même deux ans après sa sortie et techniquement avec une génération de retard!Bref, voici mes derniers screens : j'ai volontairement cessé avant la fin, pour ne pas spoiler de twist scénaristique, mais bien entendu, les images spoilent malgré toujours un peu.Un grand merci à tous ceux qui ont suivi ce journal, et poster des avis très sympa tout du long.A très bientôt!Vous avez loupé un épisode? Vous voulez refaire un tour sur Mira?Les liens directs :[SPOIL]Xenoblade Chronicles X : quelques screens maisons - Pt1[SPOIL]Xenoblade Chronicles X : quelques screens maisons - Pt 2[SPOIL]Xenoblade Chronicles X : quelques screens maisons - Pt 3[SPOIL]Xenoblade Chronicles X : quelques screens maisons - Pt 4[SPOIL]Xenoblade Chronicles X : quelques screens maisons - Pt 5

posted the 08/04/2017 at 08:00 PM by obi69