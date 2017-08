Si vous êtes un fan inconditionnel ( le ) de l'univers d'Overwatch ou si vous êtes un simple passant, vous devez absolument regarder ça ! Overwatch Rap Battle est un clip vidéo inscrit parfaitement dans l'univers d'Overwatch, où des personnages emblématiques du jeu comme Tracer, Hanzo, ou Mei s'affrontent dans une féroce battle de rap déjanté ! C'est une vidéo très sympa, les dialogues font mouche, et c'est brillamment interprété par Squeezie et toute sa clique ( Cyprien, Natoo, Mister V, etc... ) N'hésitez pas, et foncez, vous ne serez pas déçu !