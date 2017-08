J'ai souscris la fibre et mon coloc a testé la vitesse de la bande passante sur speedtest



Mon pote a un pc portable de gamer (alien) il obtient + de 300 méga / s



Moi j'ai un PC normal (acheté en 2013), et quand je fais le même test, je monte pas au dessus de 100 méga / s !!!



Pour comparaison ma PS4 me dit 160 mega / s



De quoi ça vient ? Du matériel à l'intérieur du PC ?

Y a des cartes réseau + rapide que d'autres ?



Y a t-il moyen d'augmenter la vitesse de la bande passante ?





Question bonus : est ce que tous les câbles RJ45 ont la même vitesse ? (nous avons testé la connection avec le même câble évidemment)