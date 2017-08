Voici la vidéo (4k) : Un bref résumé : - moteur Unreal Engine 4 - résolution de 900p (1600x900) sur PS4 et 1728p (3072x1728 ) puis upscale en 2160p sur PS4 Pro - 30 fps stable sur les deux plateformes - loadings rapides sur les deux plateformes

posted the 08/04/2017 at 06:01 PM by kayama