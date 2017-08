Voici des Informations concernant le jeu Splatoon 2 :Le prochain Splatfest va avoir lieu ce week-end, et les japonais peut dés à présent y avoir accès. Comme on peut le voir, les équipes seront au couleur de la mayonnaise et du ketchup.Demain, ça sera d’ailleurs l’occasion de tester une nouvelle arme, le Marqueur lourd…Source : http://nintendoeverything.com/splatoon-2s-splatfest-carries-over-the-mayonnaise-vs-ketchup-theme-into-the-actual-ink/