J'ai pu avoir mes 2 exemplaires de Wonder boy Dragon's trap sur Limited Run Games !Etant fan de la première heure du jeu sur Game Gear je me suis fait violence pour pas craquer sur la version démat' et attendre de pouvoir me le prendre en boite et autant dire que j'avais de maigres espoirs d'arriver à en chopper un exemplaire sur Limited Run, heureusement que j'avais l'accès libre internet à mon taf !Par contre la rupture de stock est arrivée même pas 2 minutes après le départ des ventes, abuséEn tout cas c'est un jeu que je suis fier d'avoir dans ma collec' ^^