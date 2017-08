Triste nouvelle dans le monde des compositeurs de musique et de jeu.Le compositeur Daniel Licht est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer.Je ne fait pas souvent ce genre d'article, mais ce compositeur m'a particulièrement marqué ces dernières années.Il avait composé le générique culte de Dexter :Ainsi que les musiques de la série :Il avait également composé les musiques de Silent Hill Downpoor et Book of MemoriesEt plus récemment il avait composé les OST des deux Dishonored.RIP à cet excellent compositeur.