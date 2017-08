Petit article vite fait pour demander de l'aide concernant ce logiciel qui permet de pouvoir jouer à la manette à des jeux PC, j'essaie de jouer à DW 8 Complete Edition à la dualshock 4 sur pc avec ce logi, mais lorsque je vais dans "log" ça me dit qu'il n'y a pas de virtual bus driver pour manette 360.Or quand je lance le logi il propose de l'installer, je dis oui, au même moment il me demande d'installer un logiciel de périphérique "Scarlet Crush Production" je dis non car c'est un truc qui n'a rien avoir j'imagine, et puis lorsque je refuse l'installation de ce dernier, la console qui s'est ouvert indique que l'opération a réussi, or le virtual bus n'est toujours pas installé. Que dois-je faire ? Accepter ce logiciel de périphériques ? J'aimerais bien un peu d'aide car ça m'empêche de jouer.